"Rolling Stone возродится!": Байден во время визита в пострадавший от урагана город дважды спутал его с журналом

Президент США Джо Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк в штате Миссисипи перепутал его название с музыкальным журналом. Видео с очередной оговоркой американского лидера распространилось в Сети.

Байден оговорился во время выступления перед жителями пострадавшего от торнадо города. Видео © Twitter / ToniRing4

"Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун. Город Роллинг-Стоун возродится", — сказал он.