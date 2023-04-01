"Rolling Stone возродится!": Байден во время визита в пострадавший от урагана город дважды спутал его с журналом
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города Роллинг-Форк с журналом
Президент США Джо Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк в штате Миссисипи перепутал его название с музыкальным журналом. Видео с очередной оговоркой американского лидера распространилось в Сети.
Байден оговорился во время выступления перед жителями пострадавшего от торнадо города. Видео © Twitter / ToniRing4
"Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун. Город Роллинг-Стоун возродится", — сказал он.
Ранее Байден во время выступления перепутал Канаду с Китаем. Своей оговоркой американский лидер вызвал смех и овации канадского Парламента.
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