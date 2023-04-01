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1 апреля, 07:01

"Rolling Stone возродится!": Байден во время визита в пострадавший от урагана город дважды спутал его с журналом

Байден перепутал название пострадавшего от урагана города Роллинг-Форк с журналом

Президент США Джо Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк в штате Миссисипи перепутал его название с музыкальным журналом. Видео с очередной оговоркой американского лидера распространилось в Сети.

Байден оговорился во время выступления перед жителями пострадавшего от торнадо города. Видео © Twitter / ToniRing4

"Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун. Город Роллинг-Стоун возродится", — сказал он.

Байден решил пошутить о своих ляпах, но тут же вляпался снова

Байден решил пошутить о своих ляпах, но тут же вляпался снова

Ранее Байден во время выступления перепутал Канаду с Китаем. Своей оговоркой американский лидер вызвал смех и овации канадского Парламента.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Joe Biden

Светлана Оперук
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