Байден во время выступления перепутал Канаду с Китаем

Американский президент Джо Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Своей оговоркой он вызвал смех и овации канадского парламента, перед которым выступал.

"Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом", — сказал президент США.

Байден сейчас находится с официальным визитом в Канаде. Помимо выступления перед местными парламентариями глава Белого дома также уже успел встретиться с премьер-министром страны Джастином Трюдо.