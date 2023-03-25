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24 марта, 22:22

Байден во время выступления перепутал Канаду с Китаем

Американский президент Джо Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Своей оговоркой он вызвал смех и овации канадского парламента, перед которым выступал.

"Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом", — сказал президент США.

Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки

Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки

Байден сейчас находится с официальным визитом в Канаде. Помимо выступления перед местными парламентариями глава Белого дома также уже успел встретиться с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Ранее Лайф рассказывал, что Байден довёл до слёз австралийскую телеведущую Риту Панахи. При просмотре видео с оговорками 80-летнего американского лидера журналистка не смогла сдержать эмоций и сильно рассмеялась.

"Мне страшно": Байден с трудом смог прочитать стих с телесуфлёра и отшутился

"Мне страшно": Байден с трудом смог прочитать стих с телесуфлёра и отшутился

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Flickr / The White House

Иван Косицын
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