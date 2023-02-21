Байден до слёз рассмешил телеведущую Sky News оговорками в прямом эфире

Президент США Джо Байден довёл до слёз ведущую телеканала Sky News Australia Риту Панахи. При просмотре видео с оговорками 80-летнего политика журналистка не смогла сдержать эмоций и сильно рассмеялась. Об этом она написала в "Твиттере" и опубликовала отрывок эфира.

"Иногда смеёшься так сильно, что даже плачешь… но обычно не в эфире", — написала телеведущая, добавив смеющийся и плачущий смайлик.

Ведущая Sky News Панахи не смогла сдержать слёз при просмотре подборки оговорок Байдена.

В эфире обсуждали результаты недавнего медицинского обследования Байдена, согласно которым он вполне здоров, не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона и может эффективно выполнять функции президента и управлять страной. Врачи не выявили у американского президента никаких признаков снижения когнитивных способностей, отметила ведущая, после чего на экране появилась подборка ляпов с Байденом и рассмешила всех в кадре.

"Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий", — сыронизировала Панахи.