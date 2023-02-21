Байден до слёз рассмешил телеведущую Sky News оговорками в прямом эфире
Ведущая Sky News Панахи не смогла сдержать слёз при просмотре подборки оговорок Байдена
Президент США Джо Байден довёл до слёз ведущую телеканала Sky News Australia Риту Панахи. При просмотре видео с оговорками 80-летнего политика журналистка не смогла сдержать эмоций и сильно рассмеялась. Об этом она написала в "Твиттере" и опубликовала отрывок эфира.
"Иногда смеёшься так сильно, что даже плачешь… но обычно не в эфире", — написала телеведущая, добавив смеющийся и плачущий смайлик.
Ведущая Sky News Панахи не смогла сдержать слёз при просмотре подборки оговорок Байдена.
В эфире обсуждали результаты недавнего медицинского обследования Байдена, согласно которым он вполне здоров, не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона и может эффективно выполнять функции президента и управлять страной. Врачи не выявили у американского президента никаких признаков снижения когнитивных способностей, отметила ведущая, после чего на экране появилась подборка ляпов с Байденом и рассмешила всех в кадре.
"Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем "свободным миром", чем нынешний главнокомандующий", — сыронизировала Панахи.
Кстати, иногда достаётся не только американскому президенту, но и его приближённым. Недавно пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер высмеяли зрители Fox после слов об успехах Джо Байдена. Она отметила высокие коммуникативные навыки политика, чем не на шутку рассмешила пользователей. В итоге их обоих назвали "коммуникаторами лжи".
ТАСС / AP / Jess Rapfogel