Пресс-секретаря Белого дома высмеяли из-за слов об успехах Байдена

"Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать", — написали они под видео на ютуб-странице телеканала.

Некоторые отметили, что после такого высказывания "эту женщину" больше никто не будет воспринимать всерьёз. Другие включили иронию и предположили, что, если бы Байден" заговорил об инопланетянах", он, вероятно, заявил, что провёл с ними больше времени, чем кто-либо другой, так как он и сам из их числа. А ещё припомнили Байдену его проблемы с суфлёром на важных выступлениях.