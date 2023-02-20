Пресс-секретаря Белого дома высмеяли из-за слов об успехах Байдена
Пресс-секретарь Белого дома рассмешила зрителей Fox словами о навыках общения Байдена
Высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о высоких коммуникативных навыках президента США Джо Байдена рассмешило зрителей телеканала Fox News. Отвечая на вопрос журналиста об умении американского лидера общаться с окружающими, она назвала его "лучшим коммуникатором". В комментариях телезрители назвали их обоих "коммуникаторами лжи".
"Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать", — написали они под видео на ютуб-странице телеканала.
Некоторые отметили, что после такого высказывания "эту женщину" больше никто не будет воспринимать всерьёз. Другие включили иронию и предположили, что, если бы Байден" заговорил об инопланетянах", он, вероятно, заявил, что провёл с ними больше времени, чем кто-либо другой, так как он и сам из их числа. А ещё припомнили Байдену его проблемы с суфлёром на важных выступлениях.
"Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлёра", — добавил Jesse Orona.
Ранее Лайф писал, что бывшего врача Белого дома встревожили новые данные о здоровье Байдена. Ронни Джексон призвал положить конец утаиванию информации.
ТАСС / АР / Evan Vucci