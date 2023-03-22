Байден с трудом смог прочитать стих с телесуфлёра и отшутился
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию. Для него оказалось сложным прочитать стихотворение с телесуфлёра. Проблемы возникли во время выступления лидера Штатов перед аудиторией на церемонии вручения премии в области искусств и гуманитарных наук в Белом доме.
Байден с трудом прочитал стихотворение с телесуфлёра. Видео © Пресс-служба Белого дома
Выступая со вступительной речью, Байден попытался прочитать с телесуфлёра стихотворение имеющего кубинские корни американского поэта Ричарда Бланко. Лидер США несколько раз сбивался и путал слова.
"Извините. Позвольте мне начать всё сначала. Мне становится неловко здесь находиться", — пошутил Байден, чем вызвал смех собравшихся.
Он предпринял новую попытку прочитать стихотворение, которая, впрочем, тоже оказалась не очень успешной.
Ранее Лайф писал, что Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине. Это случилось во время встречи с представителями благотворительной организации "Армия спасения" в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе.
Пресс-служба Белого дома