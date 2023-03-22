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22 марта, 01:53

Байден с трудом смог прочитать стих с телесуфлёра и отшутился

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию. Для него оказалось сложным прочитать стихотворение с телесуфлёра. Проблемы возникли во время выступления лидера Штатов перед аудиторией на церемонии вручения премии в области искусств и гуманитарных наук в Белом доме.

Байден с трудом прочитал стихотворение с телесуфлёра. Видео © Пресс-служба Белого дома

Выступая со вступительной речью, Байден попытался прочитать с телесуфлёра стихотворение имеющего кубинские корни американского поэта Ричарда Бланко. Лидер США несколько раз сбивался и путал слова.

"Извините. Позвольте мне начать всё сначала. Мне становится неловко здесь находиться", пошутил Байден, чем вызвал смех собравшихся.

Он предпринял новую попытку прочитать стихотворение, которая, впрочем, тоже оказалась не очень успешной.

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Ранее Лайф писал, что Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине. Это случилось во время встречи с представителями благотворительной организации "Армия спасения" в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе.

Обложка ©

Пресс-служба Белого дома

Андрей Григорьев
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