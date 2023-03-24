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24 марта, 04:13

Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки

Fox News: Белый дом скорректировал стенограмму выступления Джо Байдена из-за его оговорки

Белому дому пришлось в срочном порядке скорректировать стенограмму выступления президента Соединённых Штатов Джо Байдена из-за его очередной оговорки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер допустил ошибку, когда произносил речь в честь Месяца женской истории. Во время выступления политик упомянул законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.

"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли. Например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы всё ещё должны запретить штурмовое оружие", — сказал Байден под аплодисменты присутствующих.

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При этом в опубликованной американской администрацией стенограмме выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачёркнуто, а рядом в скобках указано "осуждённые за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).

А ранее Джо Байден довёл до слёз ведущую телеканала Sky News Australia Риту Панахи. При просмотре видео с оговорками 80-летнего президента США журналистка не смогла сдержать эмоций и сильно рассмеялась.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
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