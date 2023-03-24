Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки

Белому дому пришлось в срочном порядке скорректировать стенограмму выступления президента Соединённых Штатов Джо Байдена из-за его очередной оговорки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер допустил ошибку, когда произносил речь в честь Месяца женской истории. Во время выступления политик упомянул законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.

"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли. Например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы всё ещё должны запретить штурмовое оружие", — сказал Байден под аплодисменты присутствующих.

При этом в опубликованной американской администрацией стенограмме выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачёркнуто, а рядом в скобках указано "осуждённые за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).