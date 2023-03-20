Байден обсудит психические проблемы американцев с актёрами сериала "Тед Лассо"

Президент США Джо Байден встретится с актёрами известного сериала "Тед Лассо", вместе с которыми обсудит ментальные проблемы американских жителей. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на заявление сервиса Apple TV+.

"Тед Лассо вдохновил мир своим оптимизмом, добротой и решимостью, а также философией того, что нужно всегда верить", — отмечается в заявлении.

Участие в беседе примут исполнитель главной роли в сериале Джейсон Судейкис, актёры Ханна Уэддингхэм, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстин, Брендан Хант, Тохиб Джимо, Кристо Фернандес, Кола Бокинни, Билли Харрис и Джеймс Лэнс. В администрации американского лидера также напомнили, что Байден выделил беспрецедентные средства для решения проблем психического здоровья по всей стране.