Байден обсудит психические проблемы американцев с актёрами сериала "Тед Лассо"
Президент США Джо Байден встретится с актёрами известного сериала "Тед Лассо", вместе с которыми обсудит ментальные проблемы американских жителей. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на заявление сервиса Apple TV+.
"Тед Лассо вдохновил мир своим оптимизмом, добротой и решимостью, а также философией того, что нужно всегда верить", — отмечается в заявлении.
Участие в беседе примут исполнитель главной роли в сериале Джейсон Судейкис, актёры Ханна Уэддингхэм, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстин, Брендан Хант, Тохиб Джимо, Кристо Фернандес, Кола Бокинни, Билли Харрис и Джеймс Лэнс. В администрации американского лидера также напомнили, что Байден выделил беспрецедентные средства для решения проблем психического здоровья по всей стране.
Ранее в Посольстве РФ заподозрили у президента США Джо Байдена "вялотекущую шизофрению" из-за его позиции по поводу выдачи Международным уголовным судом ордера на "арест" российского лидера Владимира Путина.
Сериал "Тед Лассо", режиссёры М.Дж. Делани, Деклан Лауни, сценаристы
Sasha Garron, Кили Хэзелл / Kinopoisk.ru