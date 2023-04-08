Карта желаний: путь к мечте или развод от интернет-мошенников и инфоцыган?

Карта желаний — вещь полезная и для многих реально работающая, с её помощью человек визуализирует свои цели и идёт к их достижению. Сейчас очень многие применяют такую методику, чтобы достичь желанных результатов. Но разобраться самому не всегда получается, поэтому люди идут за советом к блогерам, называющим себя экспертами в этой области. Нужно ли составлять карту желаний и стоит ли просить для этого помощи у "специалистов", рассказала психолог Наталья Наумова.

Эксперт отметила, что карта желаний может работать, но при определённых условиях. Если у человека есть какая-то мечта, она помогает представить её, почувствовать желаемый результат так, словно он уже достигнут. И запомнить эти ощущения, записать их в своей памяти.

"Необходимо подумать, что же нужно делать уже сейчас, какие действия предпринять, чтобы получить желаемое, с какой скоростью и в какой последовательности идти к мечте", — объяснила Наталья.

Кто такие инфоцыгане и как с ними бороться? Фото © Shutterstock

Мало составить карту желаний, нужно работать над её реализацией. Если не предпринимать никаких действий, то это не более чем разноцветный рисунок с мотивирующими словами и картинками, которые к тому же не работают.

Психолог предостерегает: когда за составление карты желаний берутся инфоцыгане, то добавляют в неё много ненужных авторских нововведений. Они не помогают достичь цели, а лишь отдаляют от неё — человек теряется, путается в них и чувствует себя обманутым. На самом же деле важно одно — осознать, чего именно он хочет и как этого достичь.

"На пути у человека, как правило, бывают блоки, какие-то сложности двигаться дальше, лень, отсутствие времени и прочие факторы", — добавила Наумова.