10 фотографий рыжих глупышей, глядя на которые понимаешь, что мифы об их IQ вовсе не мифы

Фото © Reddit / NoFaceQueen

"Мой кот по кличке Пеппин — просветлённый малый. Он уже ничего не ищет — ответы на все вопросы он уже нашёл", — Calm_Possibility_471.

Фото © Reddit / Calm_Possibility_471

"Сегодня мой малыш застрял на дверце шкафа", — FranciscoEverywhere.

Фото © Reddit / FranciscoEverywhere

"Нашему коту здесь самое место", — TobyInHR.

Фото © Reddit / TobyInHR

"Мой шурин помогает своему приятелю по кличке Добби искать его мозг", — Jay911.

Фото © Reddit / Jay911

"Посмотрите на этого гремлина в его естественной среде обитания", — SecretlyVoldemort.

Фото © Reddit / SecretlyVoldemort

"Сейчас 7:45 утра, а этот мистер уже нашкодничал. Это наша самая часто используемая сковорода..." — South_Ad_4500.

Фото © Reddit / South_Ad_4500

"Сегодня показала своему коту листья!" — nowhalle.

Фото © Reddit / nowhalle

"Интересно, что она увидела... Точно не свой мозг..." — khutulunsrule.

Фото © Reddit / khutulunsrule

"Кот испугался рабочих и решил, что это — лучшее место, чтобы от них спрятаться", — Vicious-Worm.