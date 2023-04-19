10 фотографий рыжих глупышей, глядя на которые понимаешь, что мифы об их IQ вовсе не мифы
Есть мнение, что рыжие коты агрессивные и глупые... Кто-то категорически против и называет это обычным мифом. Но есть огромная фотобаза, доказывающая, что это всё правда.
"🙃🙃🙃", — NoFaceQueen.
Фото © Reddit / NoFaceQueen
"Мой кот по кличке Пеппин — просветлённый малый. Он уже ничего не ищет — ответы на все вопросы он уже нашёл", — Calm_Possibility_471.
Фото © Reddit / Calm_Possibility_471
"Сегодня мой малыш застрял на дверце шкафа", — FranciscoEverywhere.
Фото © Reddit / FranciscoEverywhere
"Нашему коту здесь самое место", — TobyInHR.
Фото © Reddit / TobyInHR
"Мой шурин помогает своему приятелю по кличке Добби искать его мозг", — Jay911.
Фото © Reddit / Jay911
"Посмотрите на этого гремлина в его естественной среде обитания", — SecretlyVoldemort.
Фото © Reddit / SecretlyVoldemort
"Сейчас 7:45 утра, а этот мистер уже нашкодничал. Это наша самая часто используемая сковорода..." — South_Ad_4500.
Фото © Reddit / South_Ad_4500
"Сегодня показала своему коту листья!" — nowhalle.
Фото © Reddit / nowhalle
"Интересно, что она увидела... Точно не свой мозг..." — khutulunsrule.
Фото © Reddit / khutulunsrule
"Кот испугался рабочих и решил, что это — лучшее место, чтобы от них спрятаться", — Vicious-Worm.
Фото © Reddit / Vicious-Worm
Лучшее из Интернета
Reddit / SecretlyVoldemort, FranciscoEverywhere