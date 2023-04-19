КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 08:11

10 фотографий рыжих глупышей, глядя на которые понимаешь, что мифы об их IQ вовсе не мифы

Есть мнение, что рыжие коты агрессивные и глупые... Кто-то категорически против и называет это обычным мифом. Но есть огромная фотобаза, доказывающая, что это всё правда.

"🙃🙃🙃", — NoFaceQueen.

Фото © Reddit / NoFaceQueen

Фото © Reddit / NoFaceQueen

"Мой кот по кличке Пеппин — просветлённый малый. Он уже ничего не ищет — ответы на все вопросы он уже нашёл", — Calm_Possibility_471.

Фото © Reddit / Calm_Possibility_471

Фото © Reddit / Calm_Possibility_471

"Сегодня мой малыш застрял на дверце шкафа", — FranciscoEverywhere.

Фото © Reddit / FranciscoEverywhere

Фото © Reddit / FranciscoEverywhere

"Нашему коту здесь самое место", — TobyInHR.

Фото © Reddit / TobyInHR

Фото © Reddit / TobyInHR

"Мой шурин помогает своему приятелю по кличке Добби искать его мозг", — Jay911.

Фото © Reddit / Jay911

Фото © Reddit / Jay911

"Посмотрите на этого гремлина в его естественной среде обитания", — SecretlyVoldemort.

Фото © Reddit / SecretlyVoldemort

Фото © Reddit / SecretlyVoldemort

"Сейчас 7:45 утра, а этот мистер уже нашкодничал. Это наша самая часто используемая сковорода..." South_Ad_4500.

Фото © Reddit / South_Ad_4500

Фото © Reddit / South_Ad_4500

"Сегодня показала своему коту листья!" nowhalle.

Фото © Reddit / nowhalle

Фото © Reddit / nowhalle

"Интересно, что она увидела... Точно не свой мозг..." khutulunsrule.

Фото © Reddit / khutulunsrule

Фото © Reddit / khutulunsrule

"Кот испугался рабочих и решил, что это — лучшее место, чтобы от них спрятаться", — Vicious-Worm.

Фото © Reddit / Vicious-Worm

Фото © Reddit / Vicious-Worm

Нейросеть показала, как бы выглядели страны в виде котиков

Нейросеть показала, как бы выглядели страны в виде котиков

Обложка ©

Reddit / SecretlyVoldemort, FranciscoEverywhere

Сергей Трофимов
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