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19 апреля, 01:42

Фильм с Болдуином решено снимать, несмотря на убийство оператора

CNN: Съёмки фильма "Раст" с Алеком Болдуином продолжатся с 20 апреля

Съёмки картины "Ржавчина" (или "Раст"), во время которых актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, будут возобновлены, причём уже с 20 апреля. Снимать будут в американском штате Монтана, сообщает CNN. Болдуин, как и прежде, будет играть главную роль. А пострадавший в ходе того трагического инцидента Джоэл Соуза вернётся к обязанностям режиссёра.

По данным телеканала, завершение съёмок фильма — это часть мирового соглашения актёра с мужем погибшего оператора Мэттью Хатчинсом. Более того, последний займёт должность исполнительного продюсера фильма. Соглашения с членами семьи погибшего оператора Болдуин сумел достичь осенью 2022 года. Против него не будут выдвигать обвинение в убийстве. Правда, по словам прокурора Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, это никак не повлияет на возможность выдвижения против Болдуина уголовного обвинения.

Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма "Раст"

Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма "Раст"

Трагедия случилась в октябре 2021 года, когда актёр, находясь на съёмках, выстрелил из пистолета, патрон в котором оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Правда, позднее обвинение смягчили, актёру может грозить максимум 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказался.

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ТАСС / Jae C. Hong

Анатолий Симоненко
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