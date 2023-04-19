Фильм с Болдуином решено снимать, несмотря на убийство оператора

Съёмки картины "Ржавчина" (или "Раст"), во время которых актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, будут возобновлены, причём уже с 20 апреля. Снимать будут в американском штате Монтана, сообщает CNN. Болдуин, как и прежде, будет играть главную роль. А пострадавший в ходе того трагического инцидента Джоэл Соуза вернётся к обязанностям режиссёра.

По данным телеканала, завершение съёмок фильма — это часть мирового соглашения актёра с мужем погибшего оператора Мэттью Хатчинсом. Более того, последний займёт должность исполнительного продюсера фильма. Соглашения с членами семьи погибшего оператора Болдуин сумел достичь осенью 2022 года. Против него не будут выдвигать обвинение в убийстве. Правда, по словам прокурора Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, это никак не повлияет на возможность выдвижения против Болдуина уголовного обвинения.