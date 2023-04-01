Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма "Раст"
Помощника режиссёра фильма "Раст" осудили по делу о случайном убийстве на съёмках
В США вынесли первый приговор по делу о непредумышленном убийстве на съёмочной площадке фильма "Раст" (или "Ржавчина", Rust). Помощнику режиссёра Дэвиду Холлсу дали шесть месяцев условного срока.
Как пишет издание Variety, 63-летний Холлс работал координатором по безопасности на съёмках. Именно он и передал актёру Алеку Болдуину пистолет, уверив его, что тот не заряжен боевыми патронами. Готовила этот пистолет оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид, после чего там остался один боевой патрон. Болдуина и Гутьерес-Рид обвинили в неумышленном убийстве. Слушания по их делу пройдут в мае. Что касается Холлса, он присутствовал на заседании суда в Санта-Фе, полностью признал свою вину.
Напомним, убийство случилось в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках выстрелил из пистолета, заряженного боевым патроном. Пуля ранила двоих. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. В итоге помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке. В начале февраля этого года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. После этого обвинение смягчили, актёру может максимум грозить 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказался.
ТАСС / AP / Jae C. Hong