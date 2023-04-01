Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма "Раст"

Как пишет издание Variety, 63-летний Холлс работал координатором по безопасности на съёмках. Именно он и передал актёру Алеку Болдуину пистолет, уверив его, что тот не заряжен боевыми патронами. Готовила этот пистолет оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид, после чего там остался один боевой патрон. Болдуина и Гутьерес-Рид обвинили в неумышленном убийстве. Слушания по их делу пройдут в мае. Что касается Холлса, он присутствовал на заседании суда в Санта-Фе, полностью признал свою вину.