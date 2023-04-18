5 действительно работающих советов, чтобы понять, чего на самом деле хочется

Иногда бывает, что мы ошибочно интерпретируем свои желания. Тогда сознание мешает понять, а чего мы хотим на самом деле. Мы часто сосредотачиваемся на простых и легко достижимых желаниях, которые нас окружают, но их реализация не приносит никакого удовлетворения. Это может приводить к разочарованию и фрустрации, а также заставлять принимать нерациональные решения. Но не отчаивайтесь, ведь понять, чего вам хочется на самом деле, вполне реально. Вот несколько советов.

1. Начните медитировать

Как узнать, чего ты на самом деле хочешь: 5 советов. Фото © Freepik / serhii_bobyk

Медитация — прекрасный способ узнать свой внутренний мир и понять, чего вы на самом деле хотите. Она поможет сосредоточиться на настоящем моменте, успокоить свой разум и понять, что действительно важно для вас. Попробуйте найти удобную для себя позу, закройте глаза и просто наблюдайте за своими мыслями. Не волнуйтесь, если они сначала будут хаотично проноситься, вызывая различные эмоции. С каждым разом вы будете все более ясно понимать, о чем они говорят. Это займет время, но не отчаивайтесь и дайте себе возможность искать и думать. Вы обязательно найдёте то, что действительно важно для вас. Регулярная практика медитации не только помогает понять свои желания и потребности, но и учит принимать более осознанные решения, что также положительно влияет на качество жизни.

2. Составьте список желаний

Поиск своих желаний: как не ошибиться. Фото © Freepik

Прекрасный способ понять, чего вы на самом деле хотите, — это составить список желаний. Выпишите все фразы, которые крутятся в голове, и конкретизируйте каждое желание. Не забудьте добавить детали, чтобы более четко понимать, зачем вы хотите достичь этих целей. Например, "хочу много денег" должно превратиться в "хочу зарабатывать столько-то тысяч рублей в месяц". Такой подход поможет лучше узнать себя и свои потребности. Помните, что это процесс, который займет время. Дайте себе возможность искать и думать, и вы обязательно найдете то, что действительно важно для вас.

3. Станьте своей лучшей версией

Как перестать делать то, чего не хочешь, и определиться с желаниями. Фото © Freepik

Приятный способ разобраться в своих желаниях — определить для себя, каким человеком вы хотели бы быть. Выберите несколько качеств из разных сфер жизни, например честность, отзывчивость, успешность, уверенность в себе, умение отстаивать свои интересы. Затем сформулируйте, каким образом эти характеристики могли бы проявляться в действиях. Лучше, чтобы это были конкретные действия, например пройти курсы повышения квалификации или взять новый проект, а не общие фразы вроде "стану лучше работать". Обязательно запишите все свои мысли. В следующий раз, когда возникнут трудности с пониманием своих желаний, перечитайте эти записи. Подумайте, как бы поступил человек, которым вы хотите стать, и какие качества ему при этом были бы полезны.

4. Не бойтесь бросать на полпути

Медитация и составление списка желаний: как определить свои потребности. Фото © Freepik

Знаете, как много студентов продолжают учиться в университетах, хотя уже на первом курсе поняли, что это не их призвание? Или людей, которые и дальше смотрят скучный сериал просто потому, что "ну начали уже". Это всё — последствия так называемой "ловушки невозвратных затрат", из-за которой мы принимаем жизненные решения, учитывая уже потраченные ресурсы. Из-за этого люди постоянно делают то, чего на самом деле не хотят, и даже не подозревают об этом. Чтобы помешать этому когнитивному искажению влиять на жизнь, достаточно просто научиться замечать эти моменты и отлавливать их.

5. Вспомните, что приносит вам счастье

5 шагов, чтобы понять, чего ты на самом деле хочешь. Фото © Freepik

Вы заслуживаете счастья, и именно оно должно быть вашей главной целью. Попробуйте вспомнить свои детские мечты и то, что приносило тогда наибольшую радость. Разрешите себе мечтать и стремиться к любым желаниям. Не стесняясь, без страха. Вы заслуживаете быть счастливым и достигнете того, что действительно для вас важно.