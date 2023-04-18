Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман на заседаниях отвлекается игрой Bubble Worlds, в которой нужно уничтожать цветные шарики. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Вассерман рассказал об игре, которой отвлекается в Госдуме. Видео © LIFE / Telegram / SHOT

Недавно Вассерман попал на видео, в котором он увлечённо играет в игру со множеством цветных шариков прямо во время заседания в Госдуме.

"Это игра, где более 200 позиций с цветными шариками, которые надо уничтожать другими цветными шариками по определённым правилам. Чем эта игра хороша? Я могу играть в неё параллельно с другими делами", — сказал депутат.

По его словам, эта игра не сильно занимает голову. Он использует её как средство для того, чтобы отвлечься на пару минут. Вассерман добавил, что он выключает игру как только чувствует, что она ему мешает.