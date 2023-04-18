Известный публицист, интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, предложивший штрафовать богатых россиян, в беседе с Лайфом откровенно рассказал про свой доход. Как оказалось, депутатскую зарплату парламентарий хранит не в легендарном жилете, как шутили многие, а на банковской карте.

Предложивший штрафы за наличку Вассерман рассказал, где хранит депутатскую зарплату. Видео © LIFE

"Из всех мест, где я сейчас работаю, практически всю зарплату получаю в безналичной форме. Где-то два раза в год за какое-то выступление мне могут заплатить наличными, и это создаёт серьёзные проблемы, поскольку непонятно, как отчитаться за эти деньги при налогообложении", — сказал Вассерман.

Дома депутат держит не более 100 тысяч рублей наличными. Этими деньгами, как правило, Вассерман расплачивается в кафе или ресторанах, поскольку ему так удобнее.