В Минфине ответили Вассерману, предложившему конфисковывать наличные россиян

Лайф напоминает, предложение взять под контроль наличные россиян "под матрасом" свыше одного миллиона рублей Анатолий Вассерман выдвинул 17 апреля. В беседе с Лайфом он признался, что идея родилась после одного случая с Ксенией Собчак, при обысках у которой, с его слов, "обнаружили расфасованные по конвертам суммы в общей сложности на полтора миллиона евро". В Совфеде сочли эту инициативу шуткой. По мнению сенаторов, такой известный эрудит наверняка понимает, что эта инициатива нежизнеспособна и "не основана на современных экономических законах".