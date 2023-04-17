КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 20:39

В Минфине ответили Вассерману, предложившему конфисковывать наличные россиян

Минфин не поддержал инициативу о декларировании наличных свыше 1 млн рублей

Кабмин России не обсуждает и не рассматривает декларирование наличных свыше одного миллиона рублей. Предложение депутата Анатолия Вассермана в Минфине назвали не соответствующим финансово-экономической политике и не отвечающим интересам граждан.

"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения", — заявили в ведомстве.

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Лайф напоминает, предложение взять под контроль наличные россиян "под матрасом" свыше одного миллиона рублей Анатолий Вассерман выдвинул 17 апреля. В беседе с Лайфом он признался, что идея родилась после одного случая с Ксенией Собчак, при обысках у которой, с его слов, "обнаружили расфасованные по конвертам суммы в общей сложности на полтора миллиона евро". В Совфеде сочли эту инициативу шуткой. По мнению сенаторов, такой известный эрудит наверняка понимает, что эта инициатива нежизнеспособна и "не основана на современных экономических законах".

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Лапсаков
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