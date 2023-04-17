Останина призвала Вассермана пересчитать деньги в карманах собственной жилетки

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поспорила с коллегой Анатолием Вассерманом по поводу необходимости наказывать россиян за хранение наличных средств свыше одного миллиона рублей. В беседе с Лайфом представитель КПРФ подчеркнула, что эта инициатива урезает права граждан, которые хранят деньги дома только потому, что не доверяют банкам.

"Ведь посмотрите, у нас даже и меры ограничительные, они с чего начинаются? Сразу у нас счета в банках арестовывают. Поэтому мне трудно понять инициативу Вассермана, хотя я бы пошутила и сказала, что, знаете, у него столько карманов, что, может, это он сам не может свои деньги посчитать", — пояснила Останина.

Депутат обратила внимание, что ветераны и участники Великой Отечественной войны в нашей стране получают "очень хорошую пенсию", которую привыкли откладывать у себя дома, а не нести в банк. С возрастом многие граждане могут, к примеру, свой земельный участок продать и хранить вырученные средства "под матрасом", напуганные волной случаев мошенничества, когда людям звонят лжесотрудники банков, вынуждая распрощаться с накоплениями. Такие люди, со слов Останиной, ни в коем случае не должны быть наказаны за хранение "гробовых" у себя дома. А вот те граждане, чьи денежки неплохо было бы пересчитать и задекларировать, давно не держат их в наличке. Депутат отметила, что неслучайно с началом специальной военной операции увеличилась покупка золотых слитков. Некоторые, по её словам, активно вкладывают и в недвижимость.

"Помните Васильеву, которая подруга Сердюкова? Никакой наличности не нашли, всё было вложено в украшения, апартаменты, а наличных денег нет. И у нас получится, что все деньги сейчас конфискуют как раз у пенсионеров, у тех, кто копит ребёнку на учёбу, поездку, летний отдых и при этом не доверяет банкам", — добавила собеседница Лайфа.