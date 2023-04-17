КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 17:08

В Совфеде сочли шуткой инициативу Вассермана о конфискации наличных

Сенатор Башкин уверен, что Вассерман пошутил, предложив декларировать более 1 млн наличных

В Совете Федерации сочли шуткой идею депутата Госдумы Анатолия Вассермана о конфискации денег у россиян, хранящих дома более миллиона рублей наличными. По мнению члена конституционного Комитета Александра Башкина, известный эрудит наверняка понимает, что эта инициатива нежизнеспособна и "не основана на современных экономических законах".

"Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил", заявил сенатор в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что вряд ли люди, которые заработали миллион рублей, побегут "заявлять на себя в полицию", как это пришлось бы делать "по Вассерману".

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Напомним, что ранее Вассерман предложил взять под контроль наличные россиян "под матрасом" свыше одного миллиона рублей. В беседе с Лайфом он признался, что идея родилась после одного случая с Ксенией Собчак, при обысках у которой, с его слов, "обнаружили расфасованные по конвертам суммы в общей сложности на полтора миллиона евро".

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Пресс-служба Совета Федерации

Марина Калегина
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