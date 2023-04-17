В Совфеде сочли шуткой инициативу Вассермана о конфискации наличных

В Совете Федерации сочли шуткой идею депутата Госдумы Анатолия Вассермана о конфискации денег у россиян, хранящих дома более миллиона рублей наличными. По мнению члена конституционного Комитета Александра Башкина, известный эрудит наверняка понимает, что эта инициатива нежизнеспособна и "не основана на современных экономических законах".

"Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил", — заявил сенатор в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что вряд ли люди, которые заработали миллион рублей, побегут "заявлять на себя в полицию", как это пришлось бы делать "по Вассерману".