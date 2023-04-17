В Совфеде сочли шуткой инициативу Вассермана о конфискации наличных
Сенатор Башкин уверен, что Вассерман пошутил, предложив декларировать более 1 млн наличных
В Совете Федерации сочли шуткой идею депутата Госдумы Анатолия Вассермана о конфискации денег у россиян, хранящих дома более миллиона рублей наличными. По мнению члена конституционного Комитета Александра Башкина, известный эрудит наверняка понимает, что эта инициатива нежизнеспособна и "не основана на современных экономических законах".
"Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил", — заявил сенатор в интервью РИА "Новости".
Он добавил, что вряд ли люди, которые заработали миллион рублей, побегут "заявлять на себя в полицию", как это пришлось бы делать "по Вассерману".
Напомним, что ранее Вассерман предложил взять под контроль наличные россиян "под матрасом" свыше одного миллиона рублей. В беседе с Лайфом он признался, что идея родилась после одного случая с Ксенией Собчак, при обысках у которой, с его слов, "обнаружили расфасованные по конвертам суммы в общей сложности на полтора миллиона евро".