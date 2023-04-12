Инвестиционный советник рассказал, как правильно и для каких целей покупать наличку

Наличную валюту стоит покупать лишь для карманных расходов в загранпоездках. Об этом заявил инвестиционный советник "Открытия Инвестиции" Артём Маркин.

"Если задача — сохранить капитал, то стоит помнить об инфляции, которая в долларах сейчас превышает 6%. Поэтому лучше обратить внимание на облигации", — добавил он в беседе с РИАМО.

Эксперт также отметил, что на Московской бирже есть облигации в юанях с доходностью 4,5–5,5% годовых, встречаются и замещённые, стоимость которых привязана к курсу доллара и евро. Такие ценные бумаги можно в любой момент продать без потери купонной доходности, подчеркнул специалист.