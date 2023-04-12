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12 апреля, 16:58

Инвестиционный советник рассказал, как правильно и для каких целей покупать наличку

Эксперт Маркин: Наличную валюту надо покупать лишь на расходы в загранпоездках

Наличную валюту стоит покупать лишь для карманных расходов в загранпоездках. Об этом заявил инвестиционный советник "Открытия Инвестиции" Артём Маркин.

"Если задача — сохранить капитал, то стоит помнить об инфляции, которая в долларах сейчас превышает 6%. Поэтому лучше обратить внимание на облигации", — добавил он в беседе с РИАМО.

Эксперт также отметил, что на Московской бирже есть облигации в юанях с доходностью 4,5–5,5% годовых, встречаются и замещённые, стоимость которых привязана к курсу доллара и евро. Такие ценные бумаги можно в любой момент продать без потери купонной доходности, подчеркнул специалист.

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Ранее экономист Свиридов заявил, что купюры в пять и десять рублей упрощают инкассацию. При этом специалист отметил, что главный недостаток банкнот — их быстрая изнашиваемость.

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Shutterstock

Никита Осипов
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