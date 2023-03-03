Эксперт объяснил, чем банкноты номиналом 5 и 10 рублей лучше монет

Возвращение в оборот пяти- и десятирублёвых купюр увеличит интенсивность обращения денег этого номинала и упростит их инкассацию. Об этом рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой "Финансы и кредит" Южного федерального университета Олег Свиридов в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, главный недостаток бумажных купюр — их быстрая изнашиваемость. В отличие от металлических денег, которые могут быть в ходу годами, срок обращения бумажных — полгода. Но у монет есть свои недостатки: их не принимают банкоматы, также возникают трудности с инкассацией таких денег.

"При этом 5 и 10 рублей за деньги уже никто давно не считает, потому что на них ничего нельзя купить. Попав в чьи-то руки, монеты плохо циркулируют в обороте и оседают в домах людей. Они неудобны для ношения в кошельках, зато их можно хранить в копилке. Купюры же выглядят солиднее, их удобнее носить с собой и можно класть в банкомат. Поэтому можно надеяться, что интенсивность обращения этих денег в бумажном эквиваленте увеличится", — объяснил Свиридов, добавив, что Центробанк ставит именно такую задачу.

Также доктор наук выразил мнение, что цифровой рубль, запуск которого планируется в этом году, не вытеснит наличные. Специалист считает, что цифровыми деньгами будут активно пользоваться только в крупных городах, а вот на периферии всё останется по-старому.