Центробанк РФ летом представит обновлённые банкноты

Центробанк России летом 2023 года презентует модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1000 рублей и банкноту в 5000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость", — рассказал Белов на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

По его словам, модернизация обеспечит надёжную защиту от подделки и повысит качество банкнот в обращении.