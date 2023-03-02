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2 марта, 14:13

Центробанк РФ летом представит обновлённые банкноты

Зампред ЦБ Белов анонсировал летнюю презентацию новых банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Центробанк России летом 2023 года презентует модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1000 рублей и банкноту в 5000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость", — рассказал Белов на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

По его словам, модернизация обеспечит надёжную защиту от подделки и повысит качество банкнот в обращении.

Экономист Беляев связал возвращение пятирублёвых банкнот с подорожанием металлов

Экономист Беляев связал возвращение пятирублёвых банкнот с подорожанием металлов

А в конце прошлого года глава Гознака Аркадий Трачук допустил скорое возвращение банкнот номиналом пять и десять рублей. Также не исключается и появление новой сторублёвки.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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