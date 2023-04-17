Вассерман предложил взять под контроль наличные россиян "под матрасом" свыше 1 млн

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил конфисковывать деньги у россиян, хранящих дома более миллиона рублей. Он подготовил соответствующий законопроект, отметив в беседе с SHOT, что на это его подтолкнул случай с журналисткой Ксенией Собчак.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложил штрафовать граждан за незадекларированные наличные, хранящиеся дома. Видео © SHOT

"В очередную волну массовых беспорядков у Ксении Анатольевны обнаружили расфасованные по конвертам суммы. В общей сложности там было что-то порядка полутора миллионов евро. <...> Есть основания полагать, что через неё непосредственно финансировались массовые беспорядки", — заявил знаменитый эрудит.

Он считает необходимым, чтобы все граждане РФ сообщали налоговой о том, сколько наличных средств у них хранится дома и при этом обязательно указывали, каким способом их заработали. В ином случае в подготовленном им проекте предусматривается конфискация денег и штраф, в два раза превышающий сумму. При этом самому Вассерману бояться нечего, говорит, у него дома хранится не более 100 тысяч рублей.