Вассерман объяснил, почему единственный в ГД воздержался по закону о вейпах

Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман оказался единственным, кто воздержался в ходе голосования по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам. Парламентарий объяснил Лайфу своё решение и рассказал, сколько лет он курил сам.

Вассерман объяснил, почему воздержался по закону о вейпах. Видео © LIFE

"Мне не понравилось то, что законопроект сформулирован слишком расплывчато. Многое можно в нём трактовать как борьбу не только с вейпами, но и с любыми средствами доставки никотина... Я против полного ограничения потребления никотина. Просто потому, что весь мировой опыт доказывает: где падает потребление табака, там растёт потребление конопли", — отметил парламентарий.