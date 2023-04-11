Учёные выявили самый опасный ингредиент в жиже для вейпа

Жидкость для вейпа с добавлением ментола намного вреднее остальных, поскольку её курение нарушает работу лёгких. К такому выводу пришли учёные Университета Питтсбурга, чью работу публикует журнал Respiratory Research.

Исследователи имитировали с помощью специальной системы механику человеческого дыхания, температуру, влажность, объём лёгких и продолжительность затяжки. Так они установили количество аэрозольных частиц и узнали, как эти параметры меняются в зависимости от состава жидкости для вейпа.

Выяснилось, что жижи с ментолом выделяют больше токсичных микрочастиц, нежели те, в которых его нет. При вдыхании жидкостей с ментолом фиксировались более мелкие вдохи, что говорит об ухудшении работы лёгких. Оказалось, что пагубное влияние не зависит от возраста, пола, стажа курения или содержания никотина в жидкости.