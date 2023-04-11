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11 апреля, 13:39

Учёные выявили самый опасный ингредиент в жиже для вейпа

Учёные из США доказали, что ментоловая жидкость для вейпа опаснее других

Жидкость для вейпа с добавлением ментола намного вреднее остальных, поскольку её курение нарушает работу лёгких. К такому выводу пришли учёные Университета Питтсбурга, чью работу публикует журнал Respiratory Research.

Исследователи имитировали с помощью специальной системы механику человеческого дыхания, температуру, влажность, объём лёгких и продолжительность затяжки. Так они установили количество аэрозольных частиц и узнали, как эти параметры меняются в зависимости от состава жидкости для вейпа.

Выяснилось, что жижи с ментолом выделяют больше токсичных микрочастиц, нежели те, в которых его нет. При вдыхании жидкостей с ментолом фиксировались более мелкие вдохи, что говорит об ухудшении работы лёгких. Оказалось, что пагубное влияние не зависит от возраста, пола, стажа курения или содержания никотина в жидкости.

В Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу вейпов детям до 500 тысяч

В Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу вейпов детям до 500 тысяч

Напомним, что Госдума уже приняла закон о полном запрете на продажу вейпов детям. Его авторами стали почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обложка ©

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Ирина Фальке
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