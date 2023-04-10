В Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу вейпов детям до 500 тысяч

Конституционный комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним табачной продукции и устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Изменения намерены внести в статью 14.53 КоАП.

Документ предполагает для физических лиц штрафы от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40), для должностных — от 100 до 200 (от 40 до 70), а для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300). Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту.