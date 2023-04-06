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Регион
Опубликовано 6 апреля 2023, 20:50

Депутаты ГД решили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов

В Госдуме разработали проект закона о запрете жидкостей для вейпов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, сообщает ТАСС.

Как следует из текста документа, список соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, доработает Правительство РФ. Кроме того, в новой норме предлагается распространить на вейпы такие же ограничения, как на продажу и рекламу сигарет. Соответствующие нововведения депутаты предлагают внести в закон о защите населения от потребления никотинсодержащей продукции.

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Ранее Лайф писал, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей 11 апреля. Планируется также внести изменения в налоговое законодательство.

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Freepik / Racool_studio

Наталья Исакова
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