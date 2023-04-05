Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей 11 апреля

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в начале пленарного заседания.

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов", — цитируют Володина в телеграм-канале ГД.