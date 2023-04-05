Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей 11 апреля
Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в начале пленарного заседания.
"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов", — цитируют Володина в телеграм-канале ГД.
После принятия этого закона планируется также внести изменения в налоговое законодательство, чтобы увеличить акцизы на вейпы.
Напомним, что ещё в январе Володин поручил депутатам изучить вопрос возможного запрета вейпов для детей. Инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве, а премьер Михаил Мишустин пообещал рассмотреть инициативу, сформировав позицию правительства. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.
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