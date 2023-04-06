Родителям рассказали, как понять, что ребёнок курит вейп

Детей, которые курят вейпы, выдают жирные пятна на одежде и запах ароматизаторов, применяющихся для их производства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, этой вредной привычке в основном подвержены именно несовершеннолетние.

"Внимательный родитель насторожится, если от одежды ребёнка или в комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада, то есть химическими ароматизаторами, а на одежде появились жирные и пахучие пятна от жидкости для вейпов. Также должны насторожить сонливость ребёнка, упадок сил или излишняя суетливость и раздражительность", — отметил он.

Холдин добавил, что такие дети могут стать замкнутыми и из-за страха не рассказывать взрослым о том, с кем общаются, даже если те курят. Специалист подчеркнул, что запрет вейпов станет большим шагом к оздоровлению россиян.