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6 апреля, 12:09

Родителям рассказали, как понять, что ребёнок курит вейп

Нарколог Холдин: Пользующихся вейпами детей выдают жирные пятна на одежде

Детей, которые курят вейпы, выдают жирные пятна на одежде и запах ароматизаторов, применяющихся для их производства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, этой вредной привычке в основном подвержены именно несовершеннолетние.

"Внимательный родитель насторожится, если от одежды ребёнка или в комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада, то есть химическими ароматизаторами, а на одежде появились жирные и пахучие пятна от жидкости для вейпов. Также должны насторожить сонливость ребёнка, упадок сил или излишняя суетливость и раздражительность", — отметил он.

Холдин добавил, что такие дети могут стать замкнутыми и из-за страха не рассказывать взрослым о том, с кем общаются, даже если те курят. Специалист подчеркнул, что запрет вейпов станет большим шагом к оздоровлению россиян.

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Ранее Лайф писал, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей 11 апреля. Планируется также внести изменения в налоговое законодательство.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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