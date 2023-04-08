Названо число россиян, курящих вейпы

В России курит 28,3% взрослого населения, а это примерно 23,5 миллиона человек. При этом из них около 15% предпочитают вейпы, сообщил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов в беседе с РИА "Новости".

"По нашей экспертной оценке, 3,5–4 миллиона из них используют ЭСДН — электронные системы доставки никотина, которые чаще называют вейпы. По итогу подсчётов, электронные устройства являются основным способом потребления никотина для 14,8% потребителей", — сказал он.

По словам Федотова, среди курильщиков в последнее время растёт доля тех, кто готов потреблять никотин разными способами, то есть без привязки к определённому устройству. Эксперт также рассказал, что в категории "электронные системы доставки никотина" с каждым годом увеличивается легальный сегмент. Так, представители таможни выявили, что за 2022 год было собрано свыше 11 миллиардов рублей налогов, а в 2021-м говорилось лишь о нескольких миллиардах рублей.

При этом существует и нелегальный сегмент дистанционных продаж, работающий онлайн. И если в России всё-таки полностью запретят сбыт вейпов для несовершеннолетних, то действующий незаконно рынок не просто сохранится, а, скорее, увеличится.