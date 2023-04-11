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Опубликовано 11 апреля 2023, 15:58

Госдума приняла закон о полном запрете на продажу вейпов детям

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон об ужесточении правил оборота вейпов. Документ предусматривает полный запрет продажи таких устройств несовершеннолетним.

Законопроект прошёл все три чтения сегодня, 11 апреля. Его авторами стали почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, поэтому документ был принят почти единогласно — за проголосовали 402 парламентария, один воздержался.

Закон предусматривает запрет на

  • розничную торговлю "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путём развозной и разносной торговли";
  • выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних";
  • открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах;
  • рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов для детей младше 12 лет.
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Напомним, что ещё в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить вопрос возможного запрета вейпов для детей. Инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова
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