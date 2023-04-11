Госдума приняла закон о полном запрете на продажу вейпов детям

Законопроект прошёл все три чтения сегодня, 11 апреля. Его авторами стали почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, поэтому документ был принят почти единогласно — за проголосовали 402 парламентария, один воздержался.