Госдума приняла закон о полном запрете на продажу вейпов детям
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон об ужесточении правил оборота вейпов. Документ предусматривает полный запрет продажи таких устройств несовершеннолетним.
Законопроект прошёл все три чтения сегодня, 11 апреля. Его авторами стали почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, поэтому документ был принят почти единогласно — за проголосовали 402 парламентария, один воздержался.
Закон предусматривает запрет на
- розничную торговлю "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путём развозной и разносной торговли";
- выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних";
- открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах;
- рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов для детей младше 12 лет.
Напомним, что ещё в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить вопрос возможного запрета вейпов для детей. Инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.
ТАСС / Донат Сорокин