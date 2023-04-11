Запрет на продажу вейпов подросткам поддержали все депутаты Госдумы, кроме Вассермана

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Документ предусматривает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Сегодня его рассматривали в первом чтении.

Авторами законопроекта выступили почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти думских фракций. Неудивительно, что документ принят почти единогласно — воздержался только знаменитый эрудит Анатолий Вассерман.

Документом предлагается запретить:

розничную торговлю "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путём развозной и разносной торговли";

выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних";

открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.