Запрет на продажу вейпов подросткам поддержали все депутаты Госдумы, кроме Вассермана
Госдума в I чтении запретила продажу детям вейпов, в том числе безникотиновых
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Документ предусматривает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Сегодня его рассматривали в первом чтении.
Авторами законопроекта выступили почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти думских фракций. Неудивительно, что документ принят почти единогласно — воздержался только знаменитый эрудит Анатолий Вассерман.
Документом предлагается запретить:
- розничную торговлю "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путём развозной и разносной торговли";
- выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних";
- открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.
Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать её детям младше 12 лет.
Напомним, что ещё в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить вопрос возможного запрета вейпов для детей. Инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве, а премьер Михаил Мишустин пообещал рассмотреть инициативу, сформировав позицию правительства. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.
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