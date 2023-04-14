Вассерман: Учебник истории с разделом про СВО поможет избежать "прогулки по граблям"

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что постарается принять участие в написании школьного учебника истории с разделом о специальной военной операции. В беседе с телеканалом "360" он отметил, что россиянам необходимо понимать причины происходящих событий.

По словам Вассермана, не понимая причин событий, люди "рискуют их повторять, просто прыгая по граблям". Он добавил, что прогулка по граблям — дело не особо полезное.

"А уж если вы ухитряетесь несколько раз наступить на одни и те же грабли, то это по меньшей мере глупо. Должен заметить, что неизменно в нашей истории нам пытаются вкинуть фальшивку — "Украина не Россия". Это и есть причина, по которой, я надеюсь, в окончательный раз мы должны ликвидировать террористическую организацию "Украина", — подчеркнул Вассерман.