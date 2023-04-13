Мединский объяснил, зачем в школьных учебниках нужна глава про спецоперацию

Включение темы специальной военной операции в школьные учебники по истории необходимо, чтобы подрастающее поколение понимало неизбежность этих событий. Таким мнением поделился в интервью РБК советник президента России Владимир Мединский.

Он рассказал, что ещё будучи министром культуры выступал за ограничение содержания учебника по новейшей истории 1999 годом — избранием на пост президента Владимира Путина. Однако учёные Мединского переубедили с помощью одного простого аргумента: всё, что произошло буквально вчера, — это уже часть истории.

"Включение раздела о спецоперации в учебники необходимо. Сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной", — рассуждает он.