Мединский объяснил, зачем в школьных учебниках нужна глава про спецоперацию
Советник президента Мединский: Школьникам нужно разъяснять неизбежность СВО
Владимир Мединский считает важным разъяснять детям неизбежность СВО. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Включение темы специальной военной операции в школьные учебники по истории необходимо, чтобы подрастающее поколение понимало неизбежность этих событий. Таким мнением поделился в интервью РБК советник президента России Владимир Мединский.
Он рассказал, что ещё будучи министром культуры выступал за ограничение содержания учебника по новейшей истории 1999 годом — избранием на пост президента Владимира Путина. Однако учёные Мединского переубедили с помощью одного простого аргумента: всё, что произошло буквально вчера, — это уже часть истории.
"Включение раздела о спецоперации в учебники необходимо. Сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной", — рассуждает он.
Мединский добавил, что власти Украины давно и весьма успешно используют историю в политических целях, выстраивая параллельную реальность, которая не имеет никакого отношения к настоящей науке.
Ранее Лайф сообщал, что школьный учебник истории с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года. Новая глава расскажет о проведении СВО, вхождении новых регионов в состав РФ и антироссийских санкциях. Кроме того, скоро будет готов школьный учебник по украинскому языку для учеников 5–9-х классов. К его разработке были привлечены методисты из ДНР и ЛНР.