Учебник по украинскому языку для 5–9-х классов появится в России к концу года
Школьный учебник по украинскому языку для учеников 5–9-х классов будет готов уже к концу этого года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, подготовка варианта для учеников младших классов уже завершена, а к работе привлечены методисты из ДНР и ЛНР.
"Сейчас учебник подготовлен для младших классов. К концу года планируем завершить подготовку учебного пособия для 5–9-х классов. Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с коллегами, с методистами из ДНР, ЛНР", — сказал он в интервью "Российской газете".
Ранее Сергей Кравцов рассказал о работе над новым учебником по истории с разделом о спецоперации на Украине. По его словам, он будет готов уже к началу нового учебного года.
ТАСС / Владимир Синдеев