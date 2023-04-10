ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 16:25

Учебник по украинскому языку для 5–9-х классов появится в России к концу года

Школьный учебник по украинскому языку для учеников 5–9-х классов будет готов уже к концу этого года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, подготовка варианта для учеников младших классов уже завершена, а к работе привлечены методисты из ДНР и ЛНР.

"Сейчас учебник подготовлен для младших классов. К концу года планируем завершить подготовку учебного пособия для 5–9-х классов. Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с коллегами, с методистами из ДНР, ЛНР", — сказал он в интервью "Российской газете".

Психолог объяснила, как раздел про СВО в учебниках поможет детям справиться с тревогой

Психолог объяснила, как раздел про СВО в учебниках поможет детям справиться с тревогой

Ранее Сергей Кравцов рассказал о работе над новым учебником по истории с разделом о спецоперации на Украине. По его словам, он будет готов уже к началу нового учебного года.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Синдеев

Матвей Константинов
  • Новости
  • сергейкравцов
  • Минпросвещения
  • украинскийязык
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров