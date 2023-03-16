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16 марта, 08:49

Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу учебного года

Школьный учебник истории с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас идёт работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов", цитирует его ТАСС.

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Напомним, ранее стало известно, что учебник по истории с главой о специальной военной операции начнут массово использовать с 2024–2025 учебного года. Новая глава расскажет о проведении СВО, вхождении новых регионов в состав РФ и антироссийских санкциях.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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