Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу учебного года
Школьный учебник истории с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сейчас идёт работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов", — цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что учебник по истории с главой о специальной военной операции начнут массово использовать с 2024–2025 учебного года. Новая глава расскажет о проведении СВО, вхождении новых регионов в состав РФ и антироссийских санкциях.
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