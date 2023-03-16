Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу учебного года

Школьный учебник истории с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас идёт работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов", — цитирует его ТАСС.