У Кардашьян появился конкурент, ведь Киркоров увеличил себе ягодицы и гордо светит ими на концертах
Судя по всему, король российской эстрады немного переборщил с пластическими операциями. На свой сольник он вышел с "попой как у Ким". А нам эту новость придётся пометить знаком 18+, ведь теперь Киркоров — это секс в чистом виде.
На концерте в Санкт-Петербурге поп-король Филипп Киркоров показал результат операций, о которых СМИ писали последний год. Благодаря облегающему чёрному наряду можно было рассмотреть ягодицы певца, которым, как шутят поклонники, позавидовала бы и Ким Кардашьян… А ведь она сама известна своими внушительными объёмами. Благо видеозапись с концерта опубликовали в Сети. И это нужно увидеть самостоятельно!
Видео © Telegram / pilyaginzhara
Предположительно, певец Филипп Киркоров мог увеличить свои ягодицы с помощью процедуры липофилинга, в ходе которой недостающие объёмы тела заполняются жиром пациента. Мало того, ранее Life писал, что Киркоров перенёс несколько хирургических операций на лице и животе. Хирург певца Тимур Хайдаров рассказал, что сделал ему коррекцию позвоночника и "слепил" пресс при помощи специального прибора.
Филипп Киркоров с увеличившимися в объёмах ягодицами. Кадры из видео © Telegram / pilyaginzhara
Но некоторые фанаты не верят, что хирургия на такое способна: поп-короля обвинили, что у него просто "поролоновая попа". Киркоров решил доказать обратное весьма экстравагантным способом: разрешил парню из его окружения потрогать результат работы специалистов. Диалог, который происходит, заслуживает места в тарантиновском фильме, не иначе!
Киркоров светит сделанными ягодицами. Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / pilyaginzhara
— Это поролоновая или настоящая?
— У меня всё настоящее!
— Точно?
— Точно! Можешь потрогать!
— Ну, я пальчиком совсем чуть-чуть вот… Ох! Какая упругая!
Давайте признаемся, ничего лучше сейчас вы уже не увидите. Кажется, Киркоров для этого и провёл все эти операции — чтобы собирать такую реакцию поклонников. Повезло же той, ради кого Филипп Бедросович так старается.
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Кадры из видео © Telegram / pilyaginzhara