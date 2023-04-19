Топ-5 женских имён самых лицемерных и злых дамочек
Общаясь с этими женщинами, стоит быть настороже. Ведь те в любой момент могут устроить скандал или что похуже. Вероятно, некоторые из дамочек даже решатся на месть, если обидеть их слишком сильно.
Как зовут самых лицемерных и коварных женщин. Фото © Freepik
Все имена прекрасны, ведь они и наделяют хозяйку особой изюминкой. Но не стоит забывать, что качества, подаренные выбранным именем, могут быть не только хорошими, но порой и очень противными. В каждом человеке есть светлая и тёмная стороны. И в определённых ситуациях именно негатив будет показываться наружу у женщин, кого назвали следующими именами.
5. Имя Анжелика
Самая невинная из нашего топа — это Анжелика. Большинство её "злодеяний" исходят из желания сладкой и роскошной жизни. Потому обладательница этого имени всячески будет пытаться привлечь к себе мужчин побогаче. В оправдание Анжелике хочется сказать, что общаться с ней легко и естественно всем, а опрятный и стильный внешний вид действительно подкупает противоположный пол. Но стоит помнить, что Анжелика в первую очередь начинает с кем-то проводить время из-за собственной выгоды, а не симпатии.
4. Женское имя Карина
Какие имена носят женщины с самым ужасным характером. Фото © freepik
Дамочка с этим именем зачастую живёт в мире своих фантазий, пытаясь под них подстроить реальность. Для этого Карина может распускать сплетни и плести интриги. Добрая и ласковая по натуре, она превращается в настоящего демона ада, если не угодить барышне, например, с подарком. Карина часто остаётся без второй половинки, потому что задирает для мужчины нереально высокую планку.
3. Жанна
Одна из характеристик женщины по имени Жанна — сильная и независимая. Нрав у дамочки твёрд и суров, она прямолинейна и упряма. Такая девушка не захочет пойти на компромиссы или прогнуться под партнёра. Ей проще поругаться со своим мужчиной, чем уступить и сделать иногда, как хочет тот. Для носительницы имени Жанна важно, чтобы люди вокруг жили по её ориентирам и принципам. Иначе она становится злобной, циничной и лицемерной, считая всех предателями и врагами.
2. Имя Анастасия
Женщины с этими именами злые, мстительные и тиранят своих мужчин. Фото © freepik
Второе место в топе самых лицемерных и злых женщин занимает Анастасия. Дамочки, кого так назвали, часто маскируют за добрыми намерениями и приветливостью свою грубость и пренебрежение окружающими. Настя с детства думает, что лучше большинства людей вокруг неё. Поэтому, став взрослой, играет в королеву и представляет, будто все знакомые восхищаются ею. А если хоть кто-то не согласен с мнением Анастасии, которое для женщины стоит на первом месте, то последует изгнание. С таким "врагом" поддерживать отношения она не станет.
1. Женское имя Кира
В мыслях у Киры обычно тёмные козни соперникам, месть обидчикам и зависть всем вокруг. Носительница этого имени злопамятна и никогда не простит обид. В личной жизни у женщины по имени Кира тоже всё не очень гладко, ведь в партнёре вечно что-то не устраивает: то недостаток внимания, то подозрительное его количество и мысли об измене. По жизни Кира старается получать желаемое посредством чужих рук и очень злится, когда её планы срываются. Потому может отыгрываться на близких людях.
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