10 питомцев, у которых сбилась программа, и теперь они творят какую-то дичь

"Так вот что имеют в виду люди, когда говорят, что у них собака сломалась", — wideawaketheysleep.

Фото © Reddit / wideawaketheysleep

"Что с моим котом?.." — bizarre927.

Фото © Reddit / bizarre927

"Пёс моего друга нежно берёт ваше колено в рот, когда он рад вас видеть", — heneedsomemilk101.

Фото © Reddit / heneedsomemilk101

"Теперь это НАШ воротник", — just-a-traveler.

Фото © Reddit / just-a-traveler

"Моему слепому 18-летнему пёселю явно нравится новая гирлянда", — Glittering-Honu.

Фото © Reddit / Glittering-Honu

"Теперь мой кот — это просто прямая линия..." — cannydooper.

Фото © Reddit / cannydooper

"Решила сделать себе перекус после того, как уложила своего пса в кровать. Услышала шум сзади", — Kaziticus.

Фото © Reddit / Kaziticus

"О боже, мой кот — сковородка!" — bohemianretainer15.

Фото © Reddit / bohemianretainer15

"Этот чудак понял, что если он будет сидеть здесь, то так его станут гладить чаще", — HimeTheHusky.

Фото © Reddit / HimeTheHusky

"Моя собака нашла сигару, которую отец случайно оставил, и подошла ко мне в таком виде", — Пользователь Reddit.