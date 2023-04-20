КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 11:02

10 питомцев, у которых сбилась программа, и теперь они творят какую-то дичь

Новая теория! Наши домашние животные — это всё роботы-шпионы, которые иногда сильно глючат. Иначе объяснить их странное поведение невозможно. Собрали 10 питомцев, которых нужно срочно "перепрошить".

"Так вот что имеют в виду люди, когда говорят, что у них собака сломалась", — wideawaketheysleep.

Фото © Reddit / wideawaketheysleep

Фото © Reddit / wideawaketheysleep

"Что с моим котом?.." bizarre927.

Фото © Reddit / bizarre927

Фото © Reddit / bizarre927

"Пёс моего друга нежно берёт ваше колено в рот, когда он рад вас видеть", — heneedsomemilk101.

Фото © Reddit / heneedsomemilk101

Фото © Reddit / heneedsomemilk101

"Теперь это НАШ воротник", — just-a-traveler.

Фото © Reddit / just-a-traveler

Фото © Reddit / just-a-traveler

"Моему слепому 18-летнему пёселю явно нравится новая гирлянда", — Glittering-Honu.

Фото © Reddit / Glittering-Honu

Фото © Reddit / Glittering-Honu

"Теперь мой кот — это просто прямая линия..." cannydooper.

Фото © Reddit / cannydooper

Фото © Reddit / cannydooper

"Решила сделать себе перекус после того, как уложила своего пса в кровать. Услышала шум сзади", — Kaziticus.

Фото © Reddit / Kaziticus

Фото © Reddit / Kaziticus

"О боже, мой кот — сковородка!" bohemianretainer15.

Фото © Reddit / bohemianretainer15

Фото © Reddit / bohemianretainer15

"Этот чудак понял, что если он будет сидеть здесь, то так его станут гладить чаще", — HimeTheHusky.

Фото © Reddit / HimeTheHusky

Фото © Reddit / HimeTheHusky

"Моя собака нашла сигару, которую отец случайно оставил, и подошла ко мне в таком виде", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 фото котиков, которые до смерти боятся купаться, и в их глазах можно увидеть мольбы о помощи

10 фото котиков, которые до смерти боятся купаться, и в их глазах можно увидеть мольбы о помощи

Обложка ©

Reddit / heneedsomemilk101, bizarre927

Сергей Трофимов
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