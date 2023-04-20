10 питомцев, у которых сбилась программа, и теперь они творят какую-то дичь
Новая теория! Наши домашние животные — это всё роботы-шпионы, которые иногда сильно глючат. Иначе объяснить их странное поведение невозможно. Собрали 10 питомцев, которых нужно срочно "перепрошить".
"Так вот что имеют в виду люди, когда говорят, что у них собака сломалась", — wideawaketheysleep.
Фото © Reddit / wideawaketheysleep
"Что с моим котом?.." — bizarre927.
Фото © Reddit / bizarre927
"Пёс моего друга нежно берёт ваше колено в рот, когда он рад вас видеть", — heneedsomemilk101.
Фото © Reddit / heneedsomemilk101
"Теперь это НАШ воротник", — just-a-traveler.
Фото © Reddit / just-a-traveler
"Моему слепому 18-летнему пёселю явно нравится новая гирлянда", — Glittering-Honu.
Фото © Reddit / Glittering-Honu
"Теперь мой кот — это просто прямая линия..." — cannydooper.
Фото © Reddit / cannydooper
"Решила сделать себе перекус после того, как уложила своего пса в кровать. Услышала шум сзади", — Kaziticus.
Фото © Reddit / Kaziticus
"О боже, мой кот — сковородка!" — bohemianretainer15.
Фото © Reddit / bohemianretainer15
"Этот чудак понял, что если он будет сидеть здесь, то так его станут гладить чаще", — HimeTheHusky.
Фото © Reddit / HimeTheHusky
"Моя собака нашла сигару, которую отец случайно оставил, и подошла ко мне в таком виде", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
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Reddit / heneedsomemilk101, bizarre927