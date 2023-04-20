Shaman прогулялся по Красной площади в новом клипе на песню "Мы"

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, чей клип на песню "Мы" собрал свыше двух миллионов просмотров на YouTube, представил новую версию музыкального видео. В этот раз артист исполнил популярный хит уже на Красной площади.

В начале ролика тысячный хор жителей Луганска скандирует: "Мы!" Их голоса Дронов записал в январе этого года, когда приезжал в Донбасс в рамках благотворительного тура. После этого Shaman начинает петь у Казанского собора и дальше идёт по Красной площади. В это время зрителю открывается панорама самых знаковых мест столицы. Так, на кадрах можно увидеть Государственный исторический музей, ГУМ, Спасскую башню Кремля и, конечно же, храм Василия Блаженного.

"Мы, наши предки и потомки — это сила, тысячу лет объединяющая страну. Такую же вечную, как и её главные символы. Мы и есть Россия — все те, кто говорит и думает по-русски, кто здесь живёт и кто считает нашу землю своей Родиной", — поёт Дронов.

Примечательно, что клип удалось снять с первого и единственного дубля. Автором слов и музыки "Мы", как и всех своих песен, выступил сам Shaman. К слову, поклонники артиста уже окрестили его хит гимном нового поколения. Само видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.