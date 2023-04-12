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12 апреля, 11:13

Shaman выпустил новый клип "Мы", в котором снялся брянский мальчик-герой Федя

<p>Shaman и брянский мальчик-герой Федя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shaman_channel/299" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shaman</a></p>

Shaman и брянский мальчик-герой Федя. Обложка © Telegram / Shaman

Популярный певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, в День космонавтики выпустил клип на песню "Мы", в котором, в частности, снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" десятилетний брянский мальчик-герой Федя Симоненко. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Также в клипе артиста снялись нападающий клуба "Реванш" по следж-хоккею, испытатель роботизированных бионических протезов отечественной компании "Моторика" 12-летний Тимур Ашуров и трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по шахматам 14-летний Савва Ветохин. Как рассказал сам Shaman, в новой композиции он показал тех, с кем связывает грядущее процветание России.

"Мы — никогда никому не сломить, не живём на коленях. Мы — это правда одна на весь мир, это мы", — поёт исполнитель в песне.

К слову, 12 апреля Федю Симоненко наградили медалью "За отвагу". Глава Брянской области Александр Богомаз вручил мальчику награду в торжественной обстановке во Дворце детского и юношеского творчества.

Shaman выступил в Херсонской области и спел вместе со зрителями

Shaman выступил в Херсонской области и спел вместе со зрителями

Лайф напоминает, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибло двое мужчин. Позднее на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. А наградить его поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас Фёдор уже дома, его выписали из больницы. Семье мальчика-героя подарили дом.

Наталья Исакова
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