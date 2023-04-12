Shaman выпустил новый клип "Мы", в котором снялся брянский мальчик-герой Федя

Популярный певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, в День космонавтики выпустил клип на песню "Мы", в котором, в частности, снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" десятилетний брянский мальчик-герой Федя Симоненко. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Также в клипе артиста снялись нападающий клуба "Реванш" по следж-хоккею, испытатель роботизированных бионических протезов отечественной компании "Моторика" 12-летний Тимур Ашуров и трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по шахматам 14-летний Савва Ветохин. Как рассказал сам Shaman, в новой композиции он показал тех, с кем связывает грядущее процветание России.

"Мы — никогда никому не сломить, не живём на коленях. Мы — это правда одна на весь мир, это мы", — поёт исполнитель в песне.