Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Петербурге
Рэпер Jah Khalib: Всё, что вы читали обо мне в последние пару дней, — это ложь
Jah Khalib — русскоязычный рэпер из Казахстана, который написал пост в поддержку Украины и лишился концертов в России. Фото © ТАСС / DPA / Chris Ashford
Рэпер Бахтияр Мамедов, выступающий под псевдонимом Jah Khalib на своей странице в запрещённой соцсети оправдался за поддержку Украины после того, как его концерты в Москве и Санкт-Петербурге были со скандалом отменены. Исполнитель обратился к подписчикам со словами: "Всё, что вы читали обо мне в последние пару дней, — это ложь".
По словам Jah Khalib, большая часть его слушателей живёт в России, поэтому сам он, прилетая в российские города, всегда имеет "добрые намерения".
"Моя "сторис", вокруг которой весь этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это "сторис" благодарности простым людям с Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана", — написал музыкант.
Ранее Лайф писал о том, что музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве из-за его поддержки украинской армии. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рэперу выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу".
Jah Khalib — казахстанский русскоязычный рэпер, певец, битмейкер и продюсер. Отец, Гусейн Мамедов — азербайджанец, мать, Ляззат Мамедова — казашка из рода найманов. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона. Подробнее о творческой биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru