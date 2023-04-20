Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Петербурге

Рэпер Бахтияр Мамедов, выступающий под псевдонимом Jah Khalib на своей странице в запрещённой соцсети оправдался за поддержку Украины после того, как его концерты в Москве и Санкт-Петербурге были со скандалом отменены. Исполнитель обратился к подписчикам со словами: "Всё, что вы читали обо мне в последние пару дней, — это ложь".

По словам Jah Khalib, большая часть его слушателей живёт в России, поэтому сам он, прилетая в российские города, всегда имеет "добрые намерения".

"Моя "сторис", вокруг которой весь этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это "сторис" благодарности простым людям с Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана", — написал музыкант.