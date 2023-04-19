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19 апреля, 09:53

Концерт рэпера Jah Khalib в Петербурге отменили из-за его позиции по Украине

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jahkhalib</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jahkhalib

В Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Jah Khalib после реакции депутатов на его поддержку Украины. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Выступление алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова было запланировано на площадке КСК "М-1 Арена" 25 апреля.

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Ранее Лайф писал о том, что музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве из-за его поддержки украинской армии. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рэперу выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу".

Илья Суриков
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