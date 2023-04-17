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17 апреля, 20:30

В России потребовали отменить концерты рэпера Jah Khalib, поддерживающего ВСУ

Музыкант Аким Апачев призвал Минкульт отменить концерт Jah Khalib в Москве

Музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве. Причина — поддержка казахстанского репера украинской армии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Концерт алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова планируется 23 апреля в Crocus City Hall. По мнению Апачева, в столице РФ недопустимо выступление исполнителя, поддерживающего ВСУ. Кроме того, соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ.

Генпрокуратура может проверить Пугачёву на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура может проверить Пугачёву на предмет финансирования ВСУ

Апачев попросил запретить Jah Khalib зарабатывать на российской аудитории. Помимо этого музыкант заявил, что рэпер может быть причастен к финансированию армии Украины.

Ранее дочь Пугачёвой Кристину Орбакайте и её внука Никиту Преснякова попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в СК РФ направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jahkhalib

Юлия Коновалова
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