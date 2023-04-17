В России потребовали отменить концерты рэпера Jah Khalib, поддерживающего ВСУ
Музыкант Аким Апачев призвал Минкульт отменить концерт Jah Khalib в Москве
Музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве. Причина — поддержка казахстанского репера украинской армии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Концерт алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова планируется 23 апреля в Crocus City Hall. По мнению Апачева, в столице РФ недопустимо выступление исполнителя, поддерживающего ВСУ. Кроме того, соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ.
Апачев попросил запретить Jah Khalib зарабатывать на российской аудитории. Помимо этого музыкант заявил, что рэпер может быть причастен к финансированию армии Украины.
Ранее дочь Пугачёвой Кристину Орбакайте и её внука Никиту Преснякова попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в СК РФ направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jahkhalib