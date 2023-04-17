В России потребовали отменить концерты рэпера Jah Khalib, поддерживающего ВСУ

Музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве. Причина — поддержка казахстанского репера украинской армии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Концерт алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова планируется 23 апреля в Crocus City Hall. По мнению Апачева, в столице РФ недопустимо выступление исполнителя, поддерживающего ВСУ. Кроме того, соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ.

Апачев попросил запретить Jah Khalib зарабатывать на российской аудитории. Помимо этого музыкант заявил, что рэпер может быть причастен к финансированию армии Украины.