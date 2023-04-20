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20 апреля, 10:00

Показали трейлер ремейка "Гостьи из будущего", и вот как будут выглядеть любимые герои сказки СССР

Алиса с розовыми волосами, вместо старого доброго Весельчака У — Петров. Кого ещё показали в трейлере "100 лет тому вперёд" и насколько сильно картина отличается от оригинала?

<p>Обложка © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3221356/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a>; © "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1334852/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Обложка © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / Kinopoisk

Вчера, 19 апреля, вышел трейлер ремейка советского мини-сериала 1984 года "Гостья из будущего" по фантастической повести Кира Булычёва. Новый фильм, в отличие от оригинального, называется так же, как и книга, — "Сто лет тому вперёд". Сюжеты, судя по всему, тоже схожи. Как можно увидеть в трейлере, главный герой Коля Герасимов находит некий космеон, позволяющий перемещаться на 100 лет вперёд и обратно. С его помощью мальчик попадает в будущее, где встречает всем известную Алису, её родителей и, конечно же, главного злодея Весельчака У. И теперь он должен — ни больше ни меньше — спасти мир вместе со своими новыми и старыми друзьями.

Трейлер ремейка советского фильма про Алису под названием "Сто лет тому вперёд". Видео © YouTube / Central Partnership

Каст довольно многообещающий: в фильме будут такие звёзды, как Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова. Главных героев сыграют молодые и перспективные ребята — Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. А робот Вертер заговорит голосом Фёдора Бондарчука.

Какие актёры сыграли главные роли в новой версии любимой сказки СССР?

Давайте сравним героев ставшей классикой советской картины и нового современного произведения, которое, надеемся, полюбится зрителю ничуть не меньше.

Коля Герасимов: был Алексей Фомкин, стал Марк Эйдельштейн

Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина и Марка Эйдельштейна. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / Kinopoisk

Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина и Марка Эйдельштейна. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / Kinopoisk

Алиса Селезнёва: была Наталья Мурашкевич, стала Даша Верещагина

Алиса Селезнёва в исполнении Натальи Мурашкевич и Даши Верещагиной. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership

Алиса Селезнёва в исполнении Натальи Мурашкевич и Даши Верещагиной. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership

Профессор Игорь Селезнёв: был Юрий Григорьев, стал Константин Хабенский

Профессор Селезнёв в исполнении Юрия Григорьева и Константина Хабенского. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / Kinopoisk

Профессор Селезнёв в исполнении Юрия Григорьева и Константина Хабенского. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / Kinopoisk

Весельчак У: был Вячеслав Невинный, стал Александр Петров

Весельчак У в исполнении Вячеслава Невинного и Александра Петрова. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership

Весельчак У в исполнении Вячеслава Невинного и Александра Петрова. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership

Робот Вертер: был Евгений Герасимов, стал Фёдор Бондарчук (голос)

Робот Вертер в исполнении Евгения Герасимова и Фёдора Бондарчука. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership

Робот Вертер в исполнении Евгения Герасимова и Фёдора Бондарчука. Фото © "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership

Хочется отметить, что представленный трейлер выглядит многообещающим. Уверены, залы кинотеатров будут полны желающих окунуться в ностальгию или же просто посмотреть новый фантастический фильм с Петровым.

Бузова в "Служебном романе", Прилучный в "Иронии судьбы": Вот как бы выглядели звёзды современности в образах героев из советского кино

Бузова в "Служебном романе", Прилучный в "Иронии судьбы": Вот как бы выглядели звёзды современности в образах героев из советского кино

Екатерина Селиванова
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