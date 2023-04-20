Показали трейлер ремейка "Гостьи из будущего", и вот как будут выглядеть любимые герои сказки СССР

Вчера, 19 апреля, вышел трейлер ремейка советского мини-сериала 1984 года "Гостья из будущего" по фантастической повести Кира Булычёва. Новый фильм, в отличие от оригинального, называется так же, как и книга, — "Сто лет тому вперёд". Сюжеты, судя по всему, тоже схожи. Как можно увидеть в трейлере, главный герой Коля Герасимов находит некий космеон, позволяющий перемещаться на 100 лет вперёд и обратно. С его помощью мальчик попадает в будущее, где встречает всем известную Алису, её родителей и, конечно же, главного злодея Весельчака У. И теперь он должен — ни больше ни меньше — спасти мир вместе со своими новыми и старыми друзьями.