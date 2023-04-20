Топ-7 необоснованных мифов о глупых блондинках, в которые почему-то до сих пор верят

Клишированный образ блондинки закрепился в нашем сознании довольно давно, когда на экранах то и дело выходили фильмы секс-символа 50-х годов — самой известной светловолосой красавицы Голливуда Мэрилин Монро. Люди забывали, что звезда просто играла роль, и считали, что такой она была и в жизни. А так как абсолютно любая женщина, включая других актрис, тогда мечтала быть такой же, как Мэрилин, они подражали ей. Стала ли причиной возникновения мифов о блондинках именно Монро или нет, узнать наверняка нельзя. Известно лишь, что она определённо сыграла в этом важную роль. Однако, насколько давно известные всем шаблоны правдивы, уже другой вопрос. К слову сказать, блондинистый цвет волос актрисы даже не был её натуральным.

1. Все блондинки глупые

Мифы о блондинках, в которые все верят. Фото © Shutterstock

Совершенно ничем не подтверждённый факт. Учёными давно доказано, что цвет волос никак не влияет на интеллект. Такой стереотип во многом появился из-за популяризации подобного образа в кино. Ну правильно, ведь то, что показывают по телевизору, определённо всегда правда.

2. Блондинки — слабые и хрупкие создания

Наверное, этот миф возник из желания мужчины защищать свою женщину и быть настоящим самцом. Вот только в действительности светловолосые девушки далеко не так уж и беспомощны, как бы хотелось сильной половине человечества. Они тоже ставят цели и достигают их. Достаточно взглянуть на известных спортсменок, актрис, политиков, которым совсем не помешал их цвет волос, чтобы исполнить свои мечты.

3. Блондинок нельзя пускать за руль

Какие стереотипы о блондинках поддерживает общество? Фото © Shutterstock

Мужчины в целом не особо довольны тем, что женщины начали водить. И неважно при этом, какой у них цвет волос. Но блондинки, по всеобщему мнению, особенно опасны. Их куда чаще сравнивают с обезьяной с гранатой. Хотя разве такое не обидно? Многие блондинки управляют автомобилем куда лучше мужчин, работают на перевозках, в такси и даже участвуют в "Формуле-1". Да и по статистике, к слову, ДТП с участием женщин происходят реже, чем с мужчинами.

4. Блондинки — легкомысленные и ненадёжные особы

Наверное, это мнение сформировалось под влиянием мифической глупости блондинок. Ну конечно, раз ума тебе не хватает выбрать сразу нужного партнёра, то и меняешь их каждую неделю. Вот только цвет локонов на любовные неудачи никак не влияет. Верными могут быть женщины с абсолютно любой цветовой гаммой волос — как и наоборот.

5. Блондинки всегда выходят замуж за богатых

Блондинки всегда выходят замуж за богатых. Фото © Shutterstock

Ну для начала давайте подумаем, сколько в мире блондинок, а сколько миллионеров. Как ни крути, а на всех не хватит. Очевидно, что данная информация не более чем очередной миф. К тому же, по статистике, мужчины с достатком как раз предпочитают темноволосых спутниц жизни. В частности, на это влияют мифы о глупости блондинок и их легкомысленности. Чаще мужчина желает видеть рядом с собой не пустышку, а умную, мыслящую, верную и надёжную женщину. И блондинки, по всеобщему мнению, в эту категорию не входят.

6. Блондинки успешнее в карьере, чем брюнетки

Как раз наоборот. И на это тоже есть свои причины. Виной всему опять же миф номер 1. Из-за того что мужчины считают блондинок недостаточно умными, они ограничивают их возможности, мешают продвижению по службе и не дают повышения. В то время как брюнетки, по их мнению, более интеллектуально развиты, а потому получают и уважение, и карьерные перспективы.

7. Блондинки не умеют экономить деньги

Блондинки не умеют экономить деньги. Фото © Shutterstock

Если сравнивать с мужчинами, то, возможно, это и так. Но разве покупка модной одежды, хорошей косметики и аксессуаров — это расточительство? Посмотрели бы мы на мужчин, если бы все девушки разом перестали за собой ухаживать. К тому же всё что надо — это посмотреть по сторонам. И даже в обычной жизни повсюду можно увидеть успешных светловолосых бизнес-леди. Ну кто скажет, что они не умеют управлять деньгами?