Бузова в "Служебном романе", Прилучный в "Иронии судьбы": Вот как бы выглядели звёзды современности в образах героев из советского кино
Кто хотя бы раз не хотел оказаться на месте любимого героя из кино СССР? Ещё интереснее посмотреть, как бы в советских образах смотрелись популярные сегодня знаменитости. Совместили несовместимое.
В последнее время подобные эксперименты по переносу знаменитостей в другие реальности делают с помощью нейросети Midjourney. Но нашлись ещё те, кто помнит, как "фотошопить". Вам же тоже интересно узнать, как бы выглядели нынешние артисты, блогеры, телеведущие и в целом известные личности из Интернета на месте героев культовых советских фильмов? Они отправились на "перевоспитание" в СССР, и вот что из этого получилось.
Алина Загитова в образе Нины из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика"
Алина Загитова в образе Нины. Фото © Алина Мартинова / kp.ru
Кто как не Алина Загитова смогла бы лучше подойти на роль спортсменки, комсомолки и просто красавицы? Профессиональная фигуристка и олимпийская чемпионка в последнее время не только катается на льду, но пытается петь и даже пробовать себя в роли фотомодели.
Дима Билан в образе Геши Козодоева из "Бриллиантовой руки"
Дима Билан в образе Геши Козодоева. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru
Стильный Билан, трепетно относящийся к своему внешнему виду, был бы прекрасным жуликом Гешей. Ведь именно этот очаровательный юноша в исполнении Андрея Миронова в своё время стал одним из первых стиляг в советском кино и главным спонсором продаж голубых водолазок.
Ольга Бузова в образе Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа"
Ольга Бузова в образе Людмилы Прокофьевны. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru
Кажется, найден идеальный двойник для Бузовой из СССР — Людмила Прокофьевна из фильма "Служебный роман". Обе женщины примерно одного возраста, у них не ладится личная жизнь и все мысли только о работе. Вот только советская героиня не позволяет себе откровенных нарядов, а Олечку, наоборот, редко можно застать одетой полностью. Но, согласитесь, они идеально подходят друг другу.
Анастасия Ивлеева в образе Зинаиды из "Иван Васильевич меняет профессию"
Анастасия Ивлеева в образе Зинаиды. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru
После того как Ивлеева стала мелькать на экранах ТВ и получать гонорары с шестью нулями, всё больше стала напоминать по гонору Зинаиду из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Так почему бы не примерить на себя образ жены Шурика из комедии Гайдая? В то время образом и причёской Зинаиды вдохновлялись миллионы советских женщин, прямо как сегодня молодёжь Настей Ивлеевой.
Павел Прилучный в образе Жени Лукашина из "Иронии судьбы, или С лёгким паром!"
Павел Прилучный в образе Жени Лукашина. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru
Коллеги из "Комсомольской правды" провели ещё один эксперимент, который неожиданно выдал очень интересный результат. Если к немного инфантильному и нерешительному интеллигенту Лукашину приделать лицо темпераментного мачо Павла Прилучного, Женя из "Иронии судьбы" окажется очень даже сексуальным и суровым молодым человеком. Даже с этой трогательной чёлкой.
Виктория Боня в образе Людмилы из "Москва слезам не верит"
Виктория Боня в образе Людмилы. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru
Решившуюся на самосожжение Боню подставили под образ героини советского фильма "Москва слезам не верит". Есть какое-то между девушками сходство. Может, желание красиво жить рядом с богатым мужчиной? Шиковать и путешествовать, одеваться по последнему писку моды… Сорок лет назад обо всём этом так же мечтала провинциалка Людмила Свиридова, но в итоге оказалась в сотрудницах химчистки. До "Дома-2" Виктория Боня, кстати, тоже была далеко не городской особой.
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