Бузова в "Служебном романе", Прилучный в "Иронии судьбы": Вот как бы выглядели звёзды современности в образах героев из советского кино

В последнее время подобные эксперименты по переносу знаменитостей в другие реальности делают с помощью нейросети Midjourney. Но нашлись ещё те, кто помнит, как "фотошопить". Вам же тоже интересно узнать, как бы выглядели нынешние артисты, блогеры, телеведущие и в целом известные личности из Интернета на месте героев культовых советских фильмов? Они отправились на "перевоспитание" в СССР, и вот что из этого получилось.

Алина Загитова в образе Нины из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика"

Алина Загитова в образе Нины. Фото © Алина Мартинова / kp.ru

Кто как не Алина Загитова смогла бы лучше подойти на роль спортсменки, комсомолки и просто красавицы? Профессиональная фигуристка и олимпийская чемпионка в последнее время не только катается на льду, но пытается петь и даже пробовать себя в роли фотомодели.

Дима Билан в образе Геши Козодоева из "Бриллиантовой руки"

Дима Билан в образе Геши Козодоева. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru

Стильный Билан, трепетно относящийся к своему внешнему виду, был бы прекрасным жуликом Гешей. Ведь именно этот очаровательный юноша в исполнении Андрея Миронова в своё время стал одним из первых стиляг в советском кино и главным спонсором продаж голубых водолазок.

Ольга Бузова в образе Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа"

Ольга Бузова в образе Людмилы Прокофьевны. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru

Кажется, найден идеальный двойник для Бузовой из СССР — Людмила Прокофьевна из фильма "Служебный роман". Обе женщины примерно одного возраста, у них не ладится личная жизнь и все мысли только о работе. Вот только советская героиня не позволяет себе откровенных нарядов, а Олечку, наоборот, редко можно застать одетой полностью. Но, согласитесь, они идеально подходят друг другу.

Анастасия Ивлеева в образе Зинаиды из "Иван Васильевич меняет профессию"

Анастасия Ивлеева в образе Зинаиды. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru

После того как Ивлеева стала мелькать на экранах ТВ и получать гонорары с шестью нулями, всё больше стала напоминать по гонору Зинаиду из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Так почему бы не примерить на себя образ жены Шурика из комедии Гайдая? В то время образом и причёской Зинаиды вдохновлялись миллионы советских женщин, прямо как сегодня молодёжь Настей Ивлеевой.

Павел Прилучный в образе Жени Лукашина из "Иронии судьбы, или С лёгким паром!"

Павел Прилучный в образе Жени Лукашина. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru

Коллеги из "Комсомольской правды" провели ещё один эксперимент, который неожиданно выдал очень интересный результат. Если к немного инфантильному и нерешительному интеллигенту Лукашину приделать лицо темпераментного мачо Павла Прилучного, Женя из "Иронии судьбы" окажется очень даже сексуальным и суровым молодым человеком. Даже с этой трогательной чёлкой.

Виктория Боня в образе Людмилы из "Москва слезам не верит"

Виктория Боня в образе Людмилы. Фото © Наиль Валиулин / kp.ru