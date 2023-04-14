Изменившаяся до неузнаваемости Агузарова довела фанатов до истерики своим новым видом

Эпатажная советская и российская певица Жанна Агузарова — большая любительница пластики. Она внесла так много изменений в свою внешность, что в какой-то момент перестала быть на себя похожа. Из-за этого фанаты сильно переживали за артистку и умоляли её остановиться. И вот, судя по всему, она их наконец услышала.

Последние пять лет внешность Жанны вызывала нервную дрожь у зрителей: перекачанные губы, выдающиеся скулы, широкие брови. А в придачу ко всему этому распухшее из-за бесконечной пластики и уколов лицо. Но недавно певица появилась перед поклонниками совершенно обновлённой — и в лучшую сторону. Ничего лишнего, всё красиво и аккуратно. Артистка избавилась от уродующих её филлеров и даже вернула естественный размер губам.

Как изменилась Жанна Агузарова после очередной пластики? Фото © VK / Жанна Агузарова | Queen of Russian Rock-N-Roll

"Наконец-то удачная пластика"; "Жанна отлично выглядит, губы аккуратные"; "Тот самый случай, когда операция была жизненно необходима"; "Как хорошо, когда можно исправить ошибки", — радуется преображению любимой певицы публика.