Эксперт рассказала, как выбрать модную стрижку в зависимости от формы лица

Каждой женщине хочется хорошо выглядеть в любом возрасте, но иногда неудачный поход в салон красоты может испортить весь образ, пустив все старания коту под хвост. Советы, как не ошибиться с выбором и принять правильное решение, ориентируясь на форму вашего лица, дала специалист по наращиванию волос, стилист салона Milk + Blush Николь Петти в комментарии изданию Express.co.uk.

Стрижки для круглого лица

Бокс-боб и пикси — отличный вариант стрижек для круглого лица. Фото © Shutterstock

Девушкам с большим круглым лицом и пухлыми щеками лучше всего подойдут длинные волосы, так как они его визуально удлиняют. Можно делать многослойные стрижки, со смещённым от центра пробором или волнистые пряди. Если собственной длины вам не хватает, задумайтесь о наращивании. Однако для тех, кто всё же привержен коротким волосам, отчаиваться не стоит. Эксперт посоветовала попробовать особенно популярный в 2023 году бокс-боб, придающий волосам красивую форму и пышность. А чтобы стрижка лучше подошла округлому лицу, стоит попросить своего парикмахера удлинить её спереди. Любительницам совсем коротких волос подойдёт пикси. Эта причёска не покидает рейтинги популярности уже несколько лет, так как одинаково хорошо смотрится на девушках с разными внешними данными.

Стрижка для тонкого лица

Маллет и шегги — идеальные стрижки для тонкого лица. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ursulolita, © Shutterstock