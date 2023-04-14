Сбежавший из России Леонтьев втихую приезжает на родину подзаработать, ведь в США никому не нужен

В начале 2022 года Валерий Леонтьев отменил все свои концерты в РФ и покинул страну. Но на прошлой неделе втайне ото всех вернулся, чтобы подзаработать на жизнь на корпоративе. По информации источника, гонорар певца составил около 3,5 млн рублей. Причём сообщается, что такой финт музыкант проделывает не впервые.

По словам промоутера Сергея Лаврова, причиной такого поведения актёра является почтенный возраст народного артиста — Валерию Яковлевичу 74 года. Потянуть корпоративы он ещё в силе, а вот концерты уже нет. При этом на небольшие суммы певец тоже не соглашается, хотя за 2,5 млн рублей его ещё "можно уговорить".

Зачем живущий в США Леонтьев тайно приезжает в Россию? Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

"Почему артист не гастролирует в России? Возраст даёт о себе знать. Кассовый концерт у него стоит миллион рублей, но за эти деньги Леонтьеву надо два часа отпахать на сцене. А за корпоративы и платят больше, и петь много не надо", — поделился Сергей с "Комсомольской правдой", обратив внимание, что, в отличие от концертов, работа на вечеринках занимает примерно 40 минут.