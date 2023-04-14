"Умеет удивлять": Басков высказался о новом шокирующем образе Киркорова
Басков дал оценку новому образу Киркорова словами "умеет удивлять"
Российский певец Николай Басков по просьбе журналистов прокомментировал новый образ коллеги по цеху Филиппа Киркорова, правда, использовал для этого весьма витиеватые формулировки. По мнению Баскова, Киркоров всегда умеет удивлять и нередко даёт повод, чтобы о нём говорили.
Басков высказался о новом образе Киркорова. Видео © Super
"Я считаю, что артист всегда должен поддерживать к себе интерес. Но Филипп может это не делать. Наш потрясающий народ с тонким чувством юмора всегда находит какие-то классные мемы на любые наряды и причёску. Мы, артисты, к этому привыкли. Это наша профессия — быть на виду и уметь держать оборону", — заявил Басков журналистам.
Филипп Киркоров. Фото © Агентство "Москва" / Антон Новосильцев
Напомним, за последние несколько месяцев Киркоров настолько преобразился, что теперь пугает поклонников. Из-за большого количества сделанной пластики те перестали узнавать родные черты лица кумира, а некоторые и вовсе заподозрили существование двойника знаменитости. Киркоров, впрочем, уже ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом он попросил всех угомониться.
Агентство "Москва" / Авилов Александр