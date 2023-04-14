"Умеет удивлять": Басков высказался о новом шокирующем образе Киркорова

Российский певец Николай Басков по просьбе журналистов прокомментировал новый образ коллеги по цеху Филиппа Киркорова, правда, использовал для этого весьма витиеватые формулировки. По мнению Баскова, Киркоров всегда умеет удивлять и нередко даёт повод, чтобы о нём говорили.

Басков высказался о новом образе Киркорова. Видео © Super

"Я считаю, что артист всегда должен поддерживать к себе интерес. Но Филипп может это не делать. Наш потрясающий народ с тонким чувством юмора всегда находит какие-то классные мемы на любые наряды и причёску. Мы, артисты, к этому привыкли. Это наша профессия — быть на виду и уметь держать оборону", — заявил Басков журналистам.

Филипп Киркоров. Фото © Агентство "Москва" / Антон Новосильцев