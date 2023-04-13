Сменивший имидж Киркоров призвал критикующих его "новый образок" хейтеров угомониться

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом певец попросил всех угомониться и заявил, что это "просто такой образок".

Киркоров ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. Видео © LIFE

"Стоило Киркорову перекраситься в белый цвет, и теперь я что, Кен? С кем меня ещё сравнивали? Фея из "Шрека". <...> Люди, угомонитесь, пожалуйста! Сменить окрас шерсти — это не значит сменить имидж или переодеться в двойника. Просто такой образок", — заявил 55-летний артист.

После этого Киркоров попросил коллег по шоу "Маска" посмеяться в камеру и заявил, что это и есть "ответы на все вопросы".