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13 апреля, 17:02

Сменивший имидж Киркоров призвал критикующих его "новый образок" хейтеров угомониться

Киркоров призвал критикующих его новый образ хейтеров угомониться

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом певец попросил всех угомониться и заявил, что это "просто такой образок".

Киркоров ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. Видео © LIFE

"Стоило Киркорову перекраситься в белый цвет, и теперь я что, Кен? С кем меня ещё сравнивали? Фея из "Шрека". <...> Люди, угомонитесь, пожалуйста! Сменить окрас шерсти — это не значит сменить имидж или переодеться в двойника. Просто такой образок", — заявил 55-летний артист.

После этого Киркоров попросил коллег по шоу "Маска" посмеяться в камеру и заявил, что это и есть "ответы на все вопросы".

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Напомним, за последние несколько месяцев Киркоров настолько преобразился, что теперь пугает поклонников. Из-за большого количества сделанной пластики те перестали узнавать родные черты лица кумира, а некоторые и вовсе заподозрили существование двойника знаменитости.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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